25-летнего жителя города Казани обвиняют в убийстве из корыстных побуждений. Он не захотел отдавать долги и зарезал кредитора.

По версии следствия, обвиняемый являлся клиентом букмекерской конторы и периодически занимал деньги для ставок у 35–летнего жителя города Казани под залог своего автомобиля «Рено Логан». 17 сентября он снова одолжил около 100 тысяч рублей. В тот же день мужчина проиграл деньги и осознавая необходимость их возврата, задумал убийство кредитора.

Приобретя электрошокер и нож, обвиняемый пришел к нему домой, где между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. В процессе заемщик нанес потерпевшему не менее 5 ударов по различным частям тела, в том числе шею. В результате полученных ранений последний скончался.

Причастность к совершению преступления мужчина признал частично, он заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.