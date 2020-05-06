В Казани пьяный мужчина протаранил два припаркованных автомобиля, есть пострадавшие.

По данным ГИБДД РТ, 4 мая около 17 часов 41-летний водитель автомобиля Шевроле Лачетти с признаками алкогольного опьянения напротив дома № 17 по улице Бирюзовая, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в припаркованные автомобили Хёндэ Солярис и Субару Форестер.

В результате ДТП 34-летний водитель автомобиля Хендэ с подозрением на сотрясение головного мозга направлен в больницу, 3-летняя пассажирка этого же автомобиля получила ушиб мягких тканей лица.

Напомним, 3 мая ночью в Казани произошло смертельное ДТП с участием нетрезвого водителя: автомобиль вылетел в овраг, погиб пассажир.