Новый корпус инфекционной больницы в Казани будут строить в круглосуточном режиме. Здесь работают 180 человек в две смены. В новом корпусе смогут лечиться пациенты всех возрастов, общая площадь составит 15 тысяч квадратных метров, учреждение рассчитано на 234 места, с нарастанием до 504.

"Надо в том же темпе продолжать строительство. Чтобы ровно к сроку мы получили современную и соответствующую всем стандартам больницу. Это важный задел, который в случае необходимости обеспечит лучшие условия для лечения нашим жителям", − отметил Рустам Минниханов в ходе визита на стройку.

Президент РТ поручил уже сейчас начать закупку всего необходимого оборудования. Сдача больницы запланирована на август.