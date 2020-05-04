За сутки в Татарстане выявили еще 86 новых случаев заражения. Практически все - контактные

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 86 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает татарстанский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Среди них 21 человек госпитализированы, 65 проходят лечение на дому с легкой формой или без клинических проявлений заболевания. Два случая - завозные, остальные в результате контакта с зараженными ранее.

По возрастным группам - восемь детей, семь человек от 18 до 30 лет, 26 - от 30 до 50, 24 - от 50 до 60, 12 - от 60 до 70, девять - от 70 до 90.

Больше всего зараженных в столице Татарстана - там зарегистрировано 42 случая. Следом за Казанью идут Набережные Челны - 11 случаев. Что касается районов, то в них количество случаев расположилось следующим образом: Нижнекамский – семь случаев; Сабинский - шесть, Пестречинский, Зеленодольский, Буинский, Сармановский, Арский, Высокогорский - по два случая; Чистопольский, Черемшанский, Елабужский, Агрызский, Лениногорский, Атнинский, Апастовский, Балтасинский - по одному случаю.

Общее количество зараженных в республике достигло 1 117 человек. За прошедшие сутки выздоровело 15 человек, их общее количество составило 145 человек.