В Казань планируют привезти россиян из Германии и Казахстана

На майских праздниках в Казань могут прилететь россияне из Берлина и Нур-Султана. Список вывозных рейсов опубликовало Минкомсвязи в своем телеграм-канале.

По данным Министерства, на 4 мая намечен рейс AFL2313 Берлин — Казань — Новосибирск, вылет в 12:10 по местному времени. Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Татарстане, Чувашии, Башкории, Марий Эл, Удмуртской республике, Кировской , Нижегородской , Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае.

На 5 мая запланирован рейс SVR8948 Нур-Cултан (Астана) — Казань — Новосибирск, он вылетит в 14:40 по местному времени.

Напомним, что всех прилетающих в Казань из-за рубежа граждан помещают на 14 дней в обсервацию, где проводят исследования на коронавирус.