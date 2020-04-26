26 апреля президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем родного языка и 134-летием со Дня рождения Габдуллы Тукая. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днём родного языка! Этот замечательный праздник, приуроченный ко дню рождения великого сына татарского народа – солнца национальной поэзии Габдуллы Тукая, неизменно отмечается в Татарстане и везде, где проживают наши соплеменники, с особой торжественностью, огромным творческим воодушевлением и искренним уважением к древней культуре и славным традициям предков», - значится в поздравлении.

Президент отметил, что сегодня, в непростых условиях противоэпидемических ограничений и борьбы с коронавирусом, мы следуем наставлениям Тукая, который, вдохновленный народной мудростью, писал:

«…Ты хоть в воде, хоть в молоке ты утопай, Будь терпелив, настойчив, смел — отчаянью не уступай!».

Глава республики поблагодарил тех, кто поддерживает, сохраняет родные языки народов, населяющих республику:

«Убежден, что праздник в еще большей мере будет способствовать решению задач поддержки и популяризации родных языков и культур представителей народов, проживающих в многонациональном Татарстане. Сердечно благодарю всех, кто осуществляет столь благородную миссию, в первую очередь учителей, деятелей науки, культуры, искусства, общественников и энтузиастов!»