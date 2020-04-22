В Татарстане подтверждено 75 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщают в оперштабе РТ. Восемь из них – завозные, 67 заразившихся имели близкий контакт с больными.

28 человек госпитализированы, 47 проходят лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни.

Среди новых случаев 12 человек - это дети, восемь - молодые люди до 30 лет, 23 человека в возрасте от 30 до 50, 13 - от 50 до 60 лет. Семеро заболевших находятся в возрастной категории от 60 о 70 лет, один - от 70 до 80 и сразу четверо заболевших - старше 80 лет.

Наибольшее число случаев за сутки выявлено в Казани - 35, 11 - в Лаишевском районе, семь - в Нижнекамском, шесть - в Пестречинском районе. Четверо заболевших прибавилось в Челнах, двое - в Аксубаевском районе, по одному случаю зарегистрировано в Агрызском, Арском, Бавлинском Буинском, Высокогорском, Дрожжановском и Тетюшском районах.

Всего на 22 апреля в республике выявлено 355 случаев, летальных исходов нет. Под наблюдением врачей остаются 319 человек. Все они получают лечение амбулаторно и в стационарах.

Добавим, что в России за сутки прибавилось 5 236 заболевших COVID-19, общее число составляет почти 58 тысяч, умерло 513 пациентов.