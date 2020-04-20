Минкомсвязи РФ опубликовал списки россиян, которые планируют прилететь в Казань 21 апреля из Турции и Индии.

По данным ведомства, на рейс из Анталии зарегистрировано 95 заявок, каждая включает от одного до пяти человек. На самолет из Гоа - 148 заявок, также от одного до пяти человек.

Планируется, что оба борта прибудут в столицу Татарстана уже завтра, на них могут вернуться в Россию жители Приволжского федерального округа.

Напомним, что ранее Казань приняла россиян из Тайланда, они размещены в санатории "Ливадия" и уже прошли тестирование на коронавирус.