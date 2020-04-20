Власти Татарстана рассказали о результатах анализа на коронавирус у россиян, которые прилетели в Казань из Бангкока.

"Все тесты — отрицательные. Превышения температуры ни у кого не зафиксировано. Медицинское наблюдение продолжается", - сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Всего было проверено 111 пассажиров самолета из Тайланда. Напомним, что они прилетели в столицу РТ в ночь на 17 апреля, всех разместили в санатории "Ливадия".

На 20 апреля в Татарстане выявлено 230 случаев COVID-19, 39 - за последние сутки.