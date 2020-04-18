Все школы Татарстана, а также их филиалы и пристрои проверили специалисты Минобрнауки РТ совместно с коллегами из Минцифры РТ и «Таттелекома» в связи с переходом на дистанционное обучение школьников.

Об этом в интервью Андрею Кузьмину сообщил глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов: «Мы с 19 марта перешли на дистанционную форму обучения в вузах и организациях СПО. Видя технические сложности, мы предугадали, что, когда добавятся еще 430 тысяч учеников и 30 тысяч педагогов школ, такая нагрузка очень сильно утяжелит интернет. Поэтому мы с коллегами из Минцифры и „Таттелекома“ проверили, в каком состоянии находится каждая из 1400 школ. А если брать все здания в этих школах с филиалами, то это будет 1800 зданий и сооружений»

Спикер отметил, что на местах были решены вопросы с обеспечением нужной техникой и оптоволоконной связью. До этого многие школы республики уже имели опыт дистанционной работы. Поэтому определенное количество педагогов, учеников и студентов были готовы к новой форме работы.