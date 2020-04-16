Четверо татарстанцев, ранее переболевшие коронавирусом, выписаны из больницы. Об этом сообщают в оперативном штабе республики по борьбе с COVID-19.

Трое выздоровевших являются жителями Казани, один человек выписан в Альметьевске.

Всего в Татарстане на сегодняшний день выздоровел 21 человек, под наблюдением врачей остаются 107 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Ранее в Минздраве РТ сообщали, что пятеро пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что по данным на 16 апреля в Татарстане выявлено 128 случаев COVID-19, из них 21 - за последние сутки. Летальных исходов в республике нет.