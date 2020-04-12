В городах Татарстана повысился «индекс самоизоляции»

По данным на 13 часов, индекс самоизоляции в Казани составляет 4,1 балла, Челнов - 4,2, Нижнекамска - 4,3.

В будние дни индекс самоизоляции городов Татарстана колебался не превышал 4 баллов и колебался всего лишь от 3 до 3,2 баллов.

Также стоит отметить, что Казань вошла в пятерку самых самоизолированных городов-миллиоников. В начале списка расположились Нижний Новгород, Пермь и Ростов-на-Дону - их индекс на данный момент составляет 4,3 балла.

Напомним, уровень от 0–2,4 балла означает "На улице очень много людей", 2,5–3,9 балла - "На улице много людей", 4–5 баллов - "На улице почти никого нет".