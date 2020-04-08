В центре Казани закрыли кафе, кормившее посетителей несмотря на запрет

В Казани по решению суда судебные приставы приостановили деятельность кафе «Кебаб Сити» по улице Пушкина.

Как сообщают в УФССП РТ, поводом для приостановления деятельности кафе стало нарушение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции». Согласно материалам дела, заведение оказывало услуги по организации питания населению.

Выехав по адресу расположения заведения, судебные приставы опломбировали и опечатали входные двери помещений. Деятельность кафе приостановлена на 60 суток. В случае незаконного возобновления деятельности руководству заведения грозит административная и уголовная ответственность.