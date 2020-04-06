Снег в Татарстане будет идти еще несколько дней

В ближайшие дни в Татарстане ожидается ветреная погода со снегом.

По информации Гидрометцентра, в предстоящие сутки ночью и утром ожидается снег, местами кратковременная метель. Днем в восточных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный, северо-западный, местами порывами до 15-20 м/с. Температура ночью составит -1..-6˚, днем не выше +2..+7˚. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается образование гололедицы.

8 апреля местами еще будут отмечаться небольшие осадки, ночью преимущественно в виде снега, днем дождя. Ночью на востоке республики сохранится порывистый северо-западный ветер до 18 м/с. Ночью ожидается 0..-5˚, днем температура составит +3..+8˚, на западе потеплеет до +12˚.

9 апреля благодаря юго-западному ветру существенно потеплеет и воздух днем прогреется до +9..+14˚. Также местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, ночью еще возможно с мокрым снегом. В следующие 2 суток в республике сохранится очень теплая погода. По предварительному прогнозу в пятницу вероятность осадков небольшая, в субботу ожидается дождь.