В России за сутки выявлено почти тысяча новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны, сообщают в оперштабе по борьбе с COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. В Татарстане выявлено 16 новых случаев заражения.

За сутки выздоровел 51 человек: Санкт-Петербург - 25, Москва - 8, Краснодарский край - 4, Республика Дагестан - 4, Нижегородская область - 3, Республика Крым - 3, Московская область - 1, Красноярский край - 1, Тульская область - 1, Самарская область - 1. Таким образом, число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.

Также за сутки зафиксировано 2 летальных случая: 1 в Московской области, 1 в Республике Коми. За весь период от коронавируса скончалось 47 человек, в Татарстане летальных исходов нет.