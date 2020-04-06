В Татарстане COVID-19 нашли еще у 16 человек

За минувшие сутки в Татарстане выявлено 16 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщают в оперштабе РТ по борьбе распространением инфекции, все случаи - завозные. Граждане прилетели из Турции, Франции, Израиля, Доминиканской Республики, ОАЭ, Москвы и Московской области.

У 11 человек заболевание проходит в бессимптомной или лёгкой форме, у пяти заболевших наблюдается состояние средней тяжести. Все зараженные находятся под медицинским наблюдением, в том числе шестеро получали лечение на дому.

Контакты по каждому случаю заражения отработаны сотрудниками Министерства здравоохранения РТ и Роспотребнадзора по РТ. Все заболевшие проживают в Республике Татарстан.

Напомним, всего за минувшие сутки в России выявлено 954 случая COVID-19, количество заболевших по стране выросло до 6343 человек.