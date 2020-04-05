В России за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждены 658 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев в 79 регионах, сообщают в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Число выздоровевших пациентов выросло до 355: за сутки выписаны с выздоровлением в Москве – 4 человека, в Московской и Архангельской областях – по 3, в Воронежской, Тамбовской областях и Мордовии - по два, в Пензенской, Липецкой, Самарской, Псковской областях, Ставропольском крае и Чувашии – по 1 пациенту.

За сутки умерло 2 пациента в Москве, всего зарегистрировано 45 смертей пациентов с коронавирусом.

В Татарстане новых случаев COVID-19 нет, летальных исходов также нет. По данным на 5 апреля в республике выявлено 25 заболевших, шесть человек выздоровели.

Ранее мы сообщали о том, что в соцсетях распространяли фейки о заболевших коронавирусом врачах в Татарстане.