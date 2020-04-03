Минпросвещения РФ: не исключено, что школьникам придется учиться летом

Минпросвещения России не исключает возможности того, что учеба у российских школьников может быть продлена на летние месяцы. Об этом сегодня в онлайн-марафоне "Домашний час" рассказал замглавы министерства Дмитрий Глушко.

"Всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с продвижением вот этой инфекции", - прокомментировал Глушко.

Он также подчеркнул, что развитие ситуации будет зависеть от того, как жители страны будут следовать введенным мерам.

"Мы стремимся сделать так, чтобы летом учиться не пришлось: ни в начале лета, ни раньше начать учебный год следующий", - подчеркнул замминистра.

Напомним, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией вчера Владимир Путин продлил "нерабочую" неделю: теперь "нерабочим" стал весь апрель. Однако при определенных условиях внеплановые выходные могут быть сокращены.