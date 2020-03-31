В Татарстане выздоровел еще один пациент с коронавирусом

Сегодня, 31 марта, в Татарстане выписали из больницы еще одного пациента, у которого ранее был выявлен коронавирус.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом РТ, гражданин лечился в Республиканской клинической инфекционной больнице, сегодня он покинул медучреджение. Напомним, что это второй выздоровевший от COVID-19 в Татарстане.

На 31 марта в республике было выявлено 19 случаев коронавирусной инфекции, летальных исходов нет. Для остановки распространения инфекции в РТ 30 марта был введен режим всеобщей самоизоляции.