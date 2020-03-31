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Фото duma.gov.ru

Госдума в первом чтении одобрила временное повышение больничных до МРОТ

31.03.2020, 10:46 369 15 Автор: prokazan.ru

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, который предполагает повышение пособий по временной нетрудоспособности до размера минимальной оплаты труда.

Предусматривается, что, если пособие по временной нетрудоспособности ниже МРОТ, оно будет увеличено до минимального размера оплаты труда. В России с 2020 года это 12 130 рублей. При этом при исчислении пособий также будут учитываться районные коэффициенты, применяемые к заработной плате, сообщает dumatv.ru.

Такую меру поддержки граждан в период пандемии предложил 25 марта Владимир Путин. Она будет действовать до 31 декабря 2020 года.

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комментарии

Горожанин
0
31 марта 2020
11:32
Минимальную пенсию в Татарстане поднимите до минимальной Российской, на 4 тыс. разница
Горожанин
0
31 марта 2020
12:59
Вот, вот , просто издеваются над работниками предприятий вышедшие на пенсию . На такую огромную страну работали , промышленность поднимали всей страной.
В ответ на комментарий пользователя
Минимальную пенсию в Татарстане поднимите до минимальной Российской, на 4 тыс. разница
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Горожанин
0
31 марта 2020
13:28
Поправки принимали в пожарном порядке, как очумелые, а тут не спешат.
Горожанин
0
31 марта 2020
13:30
А что до среднего класса не подняли - до 17200 р
Горожанин
0
31 марта 2020
13:44
Про пенсии для отработавших и ставших давно старыми не помнят.А зря!Отзовется бумерангом.
Горожанин
0
31 марта 2020
13:47
Да уж ,большая и богатейшая страна , да от этого "мрот" народ просто умрот. Гайдар этот "мрот" выдумал на время реформ , а оно ещё до сих пор существует.
В ответ на комментарий пользователя
А что до среднего класса не подняли - до 17200 р
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Горожанин
0
31 марта 2020
14:06
По России за сутки - еще 500 с короной.
Горожанин
0
31 марта 2020
14:32
Сегодня Urals упала до 13 дол/бар.
Горожанин
0
31 марта 2020
21:21
Гайдара многие старые люди вспоминают с проклятием.Студенты тоже.Старикам и студентам выдали пенсии и стипендии Пятидесятками,а на утро-реформа,замена этих"50-к"с ограничением.Тьфу!
Горожанин
0
31 марта 2020
22:57
В Грузии из-за короны ввели ,,сухой закон,, ,запрещено все, включая пиво. Такого не было у грузин даже в годы ,,горбачевского ,, сухого,, закона. Тогда Грузия проигнорировала закон.
Горожанин
0
31 марта 2020
23:01
Какой Гайдар ? Это делал Павлов. Что-то с памятью твоей стало, то что было не с тобой, помнишь....
Горожанин
0
31 марта 2020
23:05
В мире почти 800 000 зараженных, 40 000 умерло.
Хамматджон Базарбоев
0
02 апреля 2020
08:48
Панике не подавайтесь-организовано спасайтесь
Горожанин
0
02 апреля 2020
11:44
Зачем медоборудование,нужное Татарстана,отправляют США,которые намного лучше нас живут,намного богаче.ЗАЧЕМ?ЧЧеловек должен помогать своей семье в первую очередь,потом-остальные.ЗАЧЕМ???????
Горожанин
0
02 апреля 2020
11:47
Надо платить справедливую зарплату,пенсию.Не пришлось бы ничего повышать!!!

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