Госдума в первом чтении одобрила временное повышение больничных до МРОТ

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, который предполагает повышение пособий по временной нетрудоспособности до размера минимальной оплаты труда.

Предусматривается, что, если пособие по временной нетрудоспособности ниже МРОТ, оно будет увеличено до минимального размера оплаты труда. В России с 2020 года это 12 130 рублей. При этом при исчислении пособий также будут учитываться районные коэффициенты, применяемые к заработной плате, сообщает dumatv.ru.

Такую меру поддержки граждан в период пандемии предложил 25 марта Владимир Путин. Она будет действовать до 31 декабря 2020 года.