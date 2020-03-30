В Казани готовят дополнительные койки для больных коронавирусом

Медицинские учреждения Казани готовы обеспечить пациентов всем необходимым. Об этом сегодня на совещании штаба по борьбе с коронавирусом заявил начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков.

"В медицинских организациях проведена ревизия и перераспределение аппаратов искусственной вентиляции легких. При оказании медицинской помощи используются материалы по лечению и профилактике нового заболевания, опубликованные специалистами ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения – прим.ред.), китайского, американского и европейского центров по контролю заболеваемости COVID-19", - приводит цитатау Жаворонкова пресс-служба казанской мэрии.

На сегодняшний день в Республиканской клинической инфекционной больнице имеется 309 коек для оказания помощи инфекционным больным, на базе больницы №2 развернуто 163 койки для больных с бронхолегочными осложнениями ОРВИ. В случае необходимости в общей сложности будут развернуты 2665 коек в стационарах города и близлежащих районов республики. Кроме того, в городе в дополнение к ранее развернутым койкам на прошедшей неделе были развернуты более 200 коек: в больнице №7 появились 150 коек и 100 коек размещены в родильном доме клиники медицинского университета. В ближайшее время готовится к разворачиванию корпус республиканской клинической больницы.

Медицинские работники города проходят обучающие вебинары, к работе привлечены ординаторы медицинских вузов города, а также студенты Казанского медицинского колледжа, отметили в мэрии.

Напомним, что по данным на 30 марта в Казани выявлено 12 случаев COVID-19, еще два - в Набережных Челнах. Летальных исходов в Татарстане не отмечено, выздоровел один человек.