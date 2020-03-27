Детские сады Казани на следующей неделе будут работать по особому режиму

Со следующей недели детские сады Казани перейдут на особый режим работы. С 30 марта по 3 апреля в дошкольных учреждениях города будут открыты дежурные группы для детей, чьи родители продолжат работу. Об этом сообщила начальник отдела по работе с дошкольными образовательными учреждениями Управления образования Казани Татьяна Багаева.

"Следующая неделя в России официально объявлена нерабочей в связи с эпидемией коронавируса. В связи с этим в детских садах созданы дежурные группы, в которые будут ходить дети, чьи родители заняты в сфере жизнеобеспечения и не могут оставить работу", - приводит пресс-служба мэрии Казани цитату Багаевой.

В дошкольных учреждениях города в эти дни усилен пропускной режим, у детей производится замер температуры, каждые 2 часа поверхности обрабатывают дезинфицирующими средствами.