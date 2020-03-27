Из-за коронавируса в России перенесли основной срок сдачи ЕГЭ

Министерство просвещения России приняло решение перенести основной срок сдачи единого государственного экзамена. ЕГЭ начнется с 8 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В пресс-службе также добавили, что переносятся сроки и основного государственного экзамена (ОГЭ), для выпускников девятых классов экзамены начнутся с 9 июня.

Ранее стало известно и о переносе досрочного этапа ЕГЭ, он состоится в июне. Также на него продлили перерегистрацию: согласно документам, размещенным на сайте Рособрнадзора, желающие сдать экзамены досрочно могут перерегистрироваться с 1 по 8 апреля. Перенос организован в связи с предстоящей нерабочей неделей в России.