В Казани на стройке разбился каменщик из Самарской области

В Казани со строящегося дома на улице Портовой сорвался каменщик. Мужчина погиб, сообщают в Следкоме РТ.

Инцидент произошел утром 25 марта, около дома было обнаружено тело 36-летнего мужчины с признаками падения с высоты. По предварительным данным, мужчина оступился и упал с седьмого этажа. От полученных травм скончался рабочий на месте. Защитная каска, страховочный пояс и инструмент были обнаружены на расстоянии пары метров возле тела. Установлено, что погибший приехал из Самарской области на заработки.

В настоящее время следователем назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.