ЗАГСЫ Татарстана ввели ограничения на проведение регистраций

Управление ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан сообщило об ограничениях на торжественные мероприятия.

По информации ведомства, число участников мероприятий в ЗАГСах должно быть не более 10 человек вместе с сотрудниками, желающим зарегистрировать заключение брака в торжественной обстановке рекомендуется перенести его на более поздний срок.

Вводятся временные ограничения на проведение выездных мероприятий по государственной регистрации заключения брака, а также рождения и чествования юбиляров семейной жизни.

Напомним, ранее в Татарстане запретили мероприятия численностью более 20 человек, а также в ночное время - с 22 до 6 часов.