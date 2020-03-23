Мэрия Казани временно отдала свои автомобили поликлиникам города

По распоряжению Ильсура Метшина 15 служебных автомобилей исполкома Казани временно переданы в пользование медучреждениям города. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе мэрии.

Машины предназначены для обслуживания медицинских вызовов на дому, это позволило в ряде медучреждений снизить нагрузку на бригады медперсонала.

"Медики чувствуют поддержку неравнодушных коллег из других ведомств. Спасибо за решение выделить дополнительные автомобили, это помогло снизить градус напряженности при организации выездов медперсонала", - поблагодарил Метшина начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков.

Добавим, что на сегодняшний день под медицинским наблюдением поликлиник находится 1339 жителей города – это, в частности, казанцы, вернувшиеся из стран с повышенным риском инфицирования коронавирусом.