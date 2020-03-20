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Фото скриншот с видеозаписи

«Нет состава преступления»: в Татарстане закрыли дело о домогательствах к детям в приюте «Акчарлак»

Cегодня, 16:43 86 2 Автор: prokazan.ru

Следком РТ закрыл дело о домогательствах к подопечным татарстанского приюта "Акчарлак". 

В январе 2020 года несколько воспитанниц приюта пожаловались на домогательства со стороны преподавателя труда. Они на видео рассказали, что мужчина играл с ними в игры с сексуальным подтекстом. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Преподаватель, про которого рассказывали дети, проходил по нему как свидетель. Само дело возбуждено в отношение неустановленного лица, пояснили в Следкоме РТ. 

Сегодня корреспонденту ProKazan.ru стало известно, что дело закрыли за отсутствием состава преступления. Как уточнил старший помощник руководителя СУ СКР Татарстана Андрей Шептицкий, были учтены показания воспитателей, в отношении девочек провели экспертизу. Кроме того, как рассказала мама одной из девочек, только ее дочь не отказалась на данный момент от своих показаний. 

Мама девочки, Екатерина, в беседе с корреспондентом нашего издания подчеркнула:

"Они закрыли из за того что додавили других детей и те отказались от показаний. Осталась одна <...>моя дочь, и поэтому ее увезли в Елабугу".

Добавим, что сейчас бабушка девочки пытается оформить над ней опеку, однако пока ей в этом отказывают. Саму девочку перевели в детский дом в Елабугу. Подробности этой истории можно прочитать здесь. В ближайшее время корреспондент ProKazan.ru также встретится с участниками истории и юристами. 

 

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комментарии

Я
1
20 марта 2020
17:06
Что , трудовик удащливый ?
Русский обыватель
0
20 марта 2020
17:44
Возможно грязные похотливые жертвы сами хотели огромного жаркого пениса и яичек полных горячей густой спермы и оговорили своего искусителя.
В ответ на комментарий пользователя
Что , трудовик удащливый ?
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