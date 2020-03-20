«Нет состава преступления»: в Татарстане закрыли дело о домогательствах к детям в приюте «Акчарлак»

Следком РТ закрыл дело о домогательствах к подопечным татарстанского приюта "Акчарлак".

В январе 2020 года несколько воспитанниц приюта пожаловались на домогательства со стороны преподавателя труда. Они на видео рассказали, что мужчина играл с ними в игры с сексуальным подтекстом. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Преподаватель, про которого рассказывали дети, проходил по нему как свидетель. Само дело возбуждено в отношение неустановленного лица, пояснили в Следкоме РТ.

Сегодня корреспонденту ProKazan.ru стало известно, что дело закрыли за отсутствием состава преступления. Как уточнил старший помощник руководителя СУ СКР Татарстана Андрей Шептицкий, были учтены показания воспитателей, в отношении девочек провели экспертизу. Кроме того, как рассказала мама одной из девочек, только ее дочь не отказалась на данный момент от своих показаний.

Мама девочки, Екатерина, в беседе с корреспондентом нашего издания подчеркнула:

"Они закрыли из за того что додавили других детей и те отказались от показаний. Осталась одна <...>моя дочь, и поэтому ее увезли в Елабугу".

Добавим, что сейчас бабушка девочки пытается оформить над ней опеку, однако пока ей в этом отказывают. Саму девочку перевели в детский дом в Елабугу. Подробности этой истории можно прочитать здесь. В ближайшее время корреспондент ProKazan.ru также встретится с участниками истории и юристами.