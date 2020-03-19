Московские медики назвали истинную причину смерти пациентки с коронавирусом

В Департаменте здравоохранения Москвы заявили, что 79-летняя женщина, у которой при жизни был выявлен коронавирус, умерла из-за оторвавшегося тромба.

"Причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Несмотря на то, что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в легких не было. Тяжелые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца", - прокомментировал результаты вскрытия главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц.

Напомним, что сегодня стало известно о первой в России смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Всего на данный момент в России 147 зараженных COVID-19.