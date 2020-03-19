В Казани для зарядки табло на остановке будут использовать солнечную батарею

В рамках эксперимента в Казани на одной из остановок установили солнечную батарею для зарядки информационного табло.

Как сообщают в Комитете по транспорту, батарея размещена на остановке общественного транспорта "Цирк". Принято решение проанализировать эффективность работы батареи, чтобы в дневном режиме обеспечивать работу информационного табло.

Тестирование продлится до конца апреля. По итогам будет принято решение о целесообразности установки солнечных батарей на других городских остановках.