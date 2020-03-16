В Казанских школах детям не хватает мест в столовых. Метшин рассказал, как будут решать проблему

Казанским детям не хватает мест в школьных столовых. Вместо трех человек на одно место в 100 школах города приходится от пяти до 16 учеников. Об этом сегодня на деловом понедельнике рассказал Ильсур Метшин.

Мэр Казани отметил, что для решения вопроса с организацией школьного питания необходимо создавать новые пространства для столовых.

"...Мы в этом году впервые встречаем более 20,5 тысячи новых школьников – такого количества первоклассников в Казани еще не было. В отдельных школах нагрузка на столовые в пять раз превышает возможности. Даже когда есть желание питаться, есть средства, мы не можем посадить всех детей в одну столовую. Поэтому мы вышли с ходатайством к нашему Президенту Рустаму Минниханову, чтобы в девяти школах сделать пристрои для обеспечения детей питанием. Он нас поддержал, и летом эту работу нужно начать", - сообщил Метшин.

Таким образом, за лето в Казани планируется возвести девять пристроев и оснастить их всем необходимым для того, чтобы с 1 сентября они могли принимать детей. Также в школьных столовых продолжат вводить гибкий график перемен.

Ранее сообщалось, что в школьных столовых из меню убрали блюда, нелюбимые детьми.