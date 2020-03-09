В Казани завершена поставка блоков для строительства пешеходного перехода БКК

Строители завершили поставку семи металлических блоков для работы над пешеходным переходом БКК. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранс РТ.

В Казани продолжается строительство первого этапа Большого Казанского кольца по по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На данный момент на место строительства поставили металлические блоки общим тоннажем 7 тонн К слову, на прошедшей неделе на объекте работали 69 инженерно-технических сотрудников и 29 единиц спецтехники.

Также за неделю была выполнена планировка 700 кв. м. откосов земляного полотна. Продолжена обратная засыпка подпорных стен и формирование насыпи земляного полотна между подпорными стенами.

Отметим, в строительство первого этапа БКК входит четырехполосная дорога с двумя полосами движения в каждом направлении. Помимо этого, между полосами встречного движения появится разделительная полоса шириной 9,5 метра для двух трамвайных путей. Над Фермским шоссе планируется проложить путепровод протяженностью около 110 метров и шириной 36 метров.