Полицейского, пойманного в Казани с наркотиками, отправили под арест

Сотрудника правоохранительных органов, задержанного в столице Татарстана по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, отправили в СИЗО до 4 мая.

У 26-летнего инспектора отдела ГИБДД по Казани Раиля Ибрагимова и его подельников - жителей Елабужского района - нашли наркотические вещества. Лично у правоохранителя - порядка полукилограмма "синтетики" и 90 граммов мефедрона, в его квартире - еще около 200 граммов наркотиков, сообщает "Вечерняя Казань".

Мужчину и его подельников - молодых людей из Елабужского района- отправили под арест в СИЗО, полицейский был уволен из МВД.

Задержанный признал свою вину и рассказал, что таким образом хотел заработать побольше денег. Сообщается также, что у мужчины есть супруга и маленький ребенок.