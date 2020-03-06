Казанца осудили за кражу 13 крышек от канализационных люков

Жителя Казани осудили за воровство крышек от люков

Прокуратура Советского района города Казани поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего Юрия Володина.

Установлено, что в ночь на 28 июля 2019 года подсудимый тайно похитил 13 чугунных крышек от канализационных люков возле дома № 34 на улице Сибирский Тракт. Люки, как сообщают в прокуратуре РТ, он сдал в металлолом.

Ущерб от действий Володина составил более 61 тысячи рублей, свою вину он признал. Суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ, также гражданину придется возместить причиненный ущерб.

Напомним, что ранее на остановке "Идель" по улице Фрунзе из-за отсутствующей крышки в люк упала женщина, она получила травму.