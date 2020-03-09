«Он всю жизнь мне испортил»: как женщина из Казани стала свидетельницей преступления

После того, как мы опубликовали статью о педофилии, в редакцию поступило около 15 писем от девушек, которые знали Хоббота лично.

Девушки рассказывали о знаках внимания с его стороны к несовершеннолетним девочкам и о том, какую славу Хоббот имел в тусовке неформалов. Были и откровения: девушки рассказывали, что спали с ним, не достигнув возраста согласия (до 16 лет). Но они отказались от разглашения своей истории и мы уважаем это желание.

Но одна читательница - Ягодина Лилия Олеговна, 1955 г.р. - оказалась очень инициативной. Она хотела, чтобы о ее истории узнали.

Мы связались с ней и договорились о встрече в нашей редакции. Далее с ее слов:

История знакомства с Хобботом началась в 1998 году. Мой 15-летний сын отмечал день рождения с друзьями у нас дома. Все ребята были подросткового возраста, кроме одного - 23-летний на тот момент Хоббот, который пришел в кампании двух девочек. Одной было 15 лет, и, насколько мне известно, позже она забеременела от него, вторая - 14-летняя девочка с прозвищем "Белка".

В предыдущем материале мы показали скриншоты с форума, где педофилы обсуждают свои предпочтения и тактики. Белками они называют маленьких девочек.

Ну, сами посудите, взрослый мужчина в кампании маленьких девочек - это выглядит довольно подозрительно. Особенно, если он чуть ли не с порога заявляет, что увлекается наркотиками. Да, справедливости ради стоит сказать, что и мой сын не ангел. Я понимала, что он водится с такими ребятами, но Хоббот производил особенно неприятное впечатление.

Через неделю после дня рождения, сын снова пришел домой вместе с новым другом и заявил, что теперь этот 23-летний мужчина будет жить в нашей квартире. Я протестовала и долго конфликтовала с сыном, но не смогла ему воспрепятствовать.

Хоббот специально подбирал для общения "проблемных" подростков. В основном тех, у кого в семье нет отца. Он становился для них примером для подражания. Даже родители верили, что общение с Хобботом детям на благо. Но только не я, мне он мозги запудрить не смог. Особенно, после того, что он вытворил на моих глазах.

Через 3-4 дня, пока сын был в школе, я услышала звонок в дверь. Открываю - на пороге Хоббот с Белкой. Девочка выглядела абсолютно потерянной, будто не понимала, что происходит вокруг. Мужчина залетел в квартиру и направился в комнату сына, пинком открывая дверь и протаскивая девочку за собой. Дальше началось то, что я не могла спустить с рук - он начал ее раздевать и пытаться насиловать. Прямо на моих глазах! Я начала кричать и прогонять их. В тот день мне удалось оттащить этого мужчину от маленькой девочки. Но, сомневаюсь, что это была первая или последняя его попытка.

Не хочу соврать, но, насколько мне известно, общение Белки и Хоббота закончилось тем, что девочка бросилась под КАМАЗ. Она осталась жива, но долго лежала в больнице с кольчатым переломом шейки бедра. Врачи говорили, что ее было очень трудно лечить, потому что она будто сама была не заинтересована в выздоровлении. Но, врачи врачи справились, и, после выписки, их с Хобботом общение оборвалось. Это произошло уже намного позже 1998 года, вернемся к событиям того времени.

Хоббот в этой тусовке был своеобразным лидером мнений, и я могу понять сына - он был молод и очень привязан к той кампании. Конечно ему нравилось, что лидер живет с ним и они проводят много времени вместе. Но я не могла этого терпеть.

Мне не нравилось, что сын общался с Хобботом и я всячески этому препятствовала. Честно сказать, у меня не получалось - сын продолжал увлекаться наркотиками и пропадал ночами, а Хоббот то и дело воровал у нас из квартиры по мелочи. Я решила, что нужно переехать - мы так и сделали: продали квартиру и купили новую с потерей комнаты. Но это не помогло, он снова и снова приходил к нам.

Мое бессилие и неспособность повлиять на ситуацию меня утомило настолько, что я стала искать родителей Хоббота. Я нашла его маму, но она мне не помогло, единственное - сказала, что нужно обращаться к отцу. Тот мне нахамил, мол, это все не твое дело. Но как не мое, если он пытается девочку насиловать у меня дома?!

С Хобботом я, конечно, тоже говорила, но пользы было мало. Первым делом он сказал, что он псих и у него есть справочка о наличии синдрома навязчивых состояний (хотя на самом деле это называется симптом навязчивых состояний, и это симптом шизофрении). Он рассказал, что считает себя не таким, как все, потому что имеет лишний зуб и болеет нечеловеческими болезнями. Говорил, что он Алин. Хоббот был настолько смел, что открыто говорил, что он педофил (за 20 лет ничего не поменялось, в переписке с редакцией он нам сказал то же самое). Но раз он псих, то ему ничего и не будет, а моей истории никто не поверит.

Я часто задумывалась над тем, почему ни одна девочка не жаловалась и не писала заявление. У меня два предположения:

Во-первых, в тусовке свои правила. Думаю, их запугивали, мол, если "вынесешь сор из избы", тусовка будет мстить. Тем более, Хоббот был своеобразным авторитетом, умеющим манипулировать детьми. Многие даже не доходили до желания подать заявление, потому что их убедили, что в тусовке спать с малолетними - норма.

Во-вторых, Хоббот носил с собой удостоверения сотрудника милиции. Как то раз он тыкал мне им в лицо доказывая, что я ему ничего не сделаю. Я разглядела на удостоверении адрес - ул. Япеева, и, естественно, пошла туда жаловаться на то, что их сотрудник себе такое позволяет. Но меня удивили - нет и не было у них такого сотрудника и он просто пускает пыль в глаза таким образом. Я то ладно, пошла и проверила, а сколько людей испугались и даже не стали пытаться?!

Если вы или ваши знакомые были связаны с педофилией в целом, или с Хобботом в частности, то напишите нам в редакцию - yana@prokazan.ru.