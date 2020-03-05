Казанцы жалуются на огромные дыры в дорогах: «Каждый год волшебный асфальт куда-то исчезает»

В соцсети попали кадры глубокой ямы на пересечении Тульской и Технической улиц. На фотографии видно, что дыра в асфальте значительного размера и может быть опасна, как для транспорта, так и для пешеходов.

Казанцы в социальных сетях не удивлены таким состоянием дорог:

«Это не первая яма на данном перекрестке. Наверное, в норму войдет»;

«Каждый год волшебный асфальт куда-то исчезает».

На данный момент территорию огородили, ведутся подготовительные работы.

Однако это не единственное проблемное место на дорогах города. Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видео, где можно увидеть многочисленные ямы.

Пользователь ВК выложил фотографию дома по адресу улица Мусина 68б.

На видео можно наблюдать, как женщина с ребенком, находясь в машине, попадают из одной дыры в асфальте в другую.