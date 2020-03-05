Казанцы жалуются на огромные дыры в дорогах: «Каждый год волшебный асфальт куда-то исчезает»

В соцсети попали кадры глубокой ямы на пересечении Тульской и Технической улиц. На фотографии видно, что дыра в асфальте значительного размера и может быть опасна, как для транспорта, так и для пешеходов.
Казанцы в социальных сетях не удивлены таким состоянием дорог:
«Это не первая яма на данном перекрестке. Наверное, в норму войдет»;
«Каждый год волшебный асфальт куда-то исчезает».
На данный момент территорию огородили, ведутся подготовительные работы.
Однако это не единственное проблемное место на дорогах города. Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видео, где можно увидеть многочисленные ямы.
На видео можно наблюдать, как женщина с ребенком, находясь в машине, попадают из одной дыры в асфальте в другую.
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