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Фото: соцсети

Казанцы жалуются на огромные дыры в дорогах: «Каждый год волшебный асфальт куда-то исчезает»

Cегодня, 16:10 46 1 Автор: prokazan.ru

В соцсети попали кадры глубокой ямы на пересечении Тульской и Технической улиц. На фотографии видно, что дыра в асфальте значительного размера и может быть опасна, как для транспорта, так и для пешеходов.

Казанцы в социальных сетях не удивлены таким состоянием дорог:

«Это не первая яма на данном перекрестке. Наверное, в норму войдет»;
«Каждый год волшебный асфальт куда-то исчезает».

На данный момент территорию огородили, ведутся подготовительные работы.

Однако это не единственное проблемное место на дорогах города. Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видео, где можно увидеть многочисленные ямы. 

Пользователь ВК выложил фотографию дома по адресу улица Мусина 68б.

На видео можно наблюдать, как женщина с ребенком, находясь в машине, попадают из одной дыры в асфальте в другую.  

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комментарии

Горожанин
1
05 марта 2020
16:14
Его просто вымыло грунтовыми водами. Ничего страшного, все восстановят как было.

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