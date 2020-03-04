KazanSummit перенесли из-за коронавируса

На официальной странице международного экономического саммита в Instagram организаторы форума сообщили о переносе мероприятия:

«В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации из-за вспышки новой коронавирусной инфекции международный экономический саммит "Россия-Исламский мир: KazanSummit" переносится на более поздний срок. Безопасность и здоровье участников для нас – превыше всего!».

Дату переноса обещают сообщить позднее.

Впервые "KazanSummit" прошел в Казани в 2009 году. За 10 лет он стал основной площадкой взаимодействия регионов России и исламских государств. Целью форума выступает укрепление связей РФ и стран ОИС.