Водитель Porsche Сayenne устроил массовую аварию в центре Казани

В Казани 38-летний мужчина за рулем Porsche Сayenne спровоцировал массовое ДТП.

Как пояснили в ведомстве, 2 марта в 08:30 он двигался по улице Вишневского, напротив дома № 31, по предварительным данным, автомобилист не выбрал безопасную дистанцию и врезался в стоящий на красный свет автомобиль Škoda Rapid под управлением 36-летнего водителя, который от удара совершил наезд на стоящий впереди автомобиль Hyundai Matrix, за рулем которого находился 59-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Škoda получил ушиб мягких тканей грудной клетки.