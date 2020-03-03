Спасатели в Казани вывели из горящей многоэтажки трех человек

Из горящей многоэтажки на Фучика спасатели вывели трех человек.

Сигнал о возгорании поступил в 19:53 2 марта, горела одна из квартир дома №96 по улице Фучика. Прибывшие на место пожарные установили, что в квартире на пятом этаже панельной девятиэтажки горят вещи на площади 2 квадратных метра.

Пожарные, работая в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе, вывели из горящей квартиры хозяина, а из прилегающей к ней квартиры ещё двух человек. Людей эвакуировали с помощью масок спасаемого. Хозяина квартиры медики госпитализировали. Причина пожара устанавливается.