Минниханов не променял Татарстан на инопланетян: в сети появился мультик с президентом

В соцсетях опубликовали анимационный ролик ко дню рождения президента Татарстана Рустама Минниханова. Он рассказывает о том, как Минниханов отказался от поста председателя «Организации объединенных гуманоидных наций» из-за большого количества дел в республике.

По сюжету мультфильма, группа инопланетян решает избрать председателем организации президента Татарстана, после того как предыдущий руководитель скончался от коронавируса.

Делегация прибывает в кабинет Минниханова. В ответ на предложение гуманоидов глава республики предлагает им закупить КАМАЗы. Также он просит поставить летающую тарелку, чтобы глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина могла искать инвесторов по всей галактике.

Напомним, что в воскресенье, 1 марта, президенту Татарстана Рустаму Минниханову исполнится 63 года.