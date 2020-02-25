Опубликовано фото проекта реконструкции площади в казанском поселке Юдино

Творческая группа при мэрии Казани в своем аккаунте в "Инстаграм" опубликовала фото проекта реконструкции площади перед ДК "Железнодорожников" в поселке Юдино.
По словам архитекторов, проект разрабатывали с учетом потребностей местных жителей. Они попросили восстановить фонтан, сделать удобную детскую зону и площадь для мероприятий, высадить сирень, которая, по воспоминаниям, росла здесь раньше.
Планируется сохранить все существующие функции и систему пешеходных дорожек площади, сделать общественное пространство точкой притяжения и воссоздать уют, который будет близок жителям поселка каждого поколения.
Площадь перед ДК "Железнодорожников" в посёлке Юдино. ⠀ При работе над образом благоустройства площади, нам было важно связать воедино исторический контекст, в котором формировалось поселение, архитектурный стиль послереволюционной эпохи и тему железной дороги, чтобы воссоздать неповторимый дух места. ⠀ Мы провели социологический опрос и выявили основные потребности жителей: восстановить фонтан, сделать удобную детскую зону и площадь для мероприятий, высадить сирень, которая, по воспоминаниям местных жителей, росла здесь раньше. ⠀ Опираясь на анализ территории, мнение жителей и историческую базу, мы поставили перед собой три основные задачи: ⠀ 1. Сохранить все функции, которые сейчас выполняет площадь и к которым жители привыкли и существующие пешеходные маршруты. ⠀ 2. Активировать функции площади, так чтобы она работала не только как место проведения мероприятий по выходным и праздникам, но могла стать точкой притяжения каждый день. ⠀ 3. Воссоздать дух места, домашнего уюта. Чтобы люди разных поколений могли воспринимать это место, как своё. ⠀ #tgarch #tgarch_юдино #юдино
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