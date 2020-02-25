Опубликовано фото проекта реконструкции площади в казанском поселке Юдино

Творческая группа при мэрии Казани в своем аккаунте в "Инстаграм" опубликовала фото проекта реконструкции площади перед ДК "Железнодорожников" в поселке Юдино.

По словам архитекторов, проект разрабатывали с учетом потребностей местных жителей. Они попросили восстановить фонтан, сделать удобную детскую зону и площадь для мероприятий, высадить сирень, которая, по воспоминаниям, росла здесь раньше.

Планируется сохранить все существующие функции и систему пешеходных дорожек площади, сделать общественное пространство точкой притяжения и воссоздать уют, который будет близок жителям поселка каждого поколения.