Экс-футболист казанского футбольного клуба "Рубин" Гёкдениз Карадениз встретился с мэром города Ильсуром Метшиным. Фотографию футболист опубликовал в своем аккаунте "Инстаграм".

Также он сообщил, что мэр Казани обещал помочь в благоустройстве двора мечети Карадениз, которая находится в поселке Калинино Высокогорского района республики.

"Хочу выразить огромную благодарность меру Казани Ильсуру Раисовичу, что нашел время встретиться, тепло принял и выслушал меня. Также большое спасибо за обещание помочь в благоустройстве двора мечети Карадениз" - написал футболист в посте.

Напомним, что строительство мечети турецкий футболист начал финансировать в 2016 году. Планировалось, что со временем здесь появится целый комплекс для мусульман.