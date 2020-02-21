В Казани арестовали украинца-исламиста

Гражданина Украины, обвиняемого в участии в деятельности экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра" (запрещена в России), взяли под арест. Как пишет "Интерфакс", ему ограничили свободу до 18 апреля.

По версии следствия, Руслан Ширинов публиковал во "ВКонтакте" экстремистские материалы и вел агитацию. В августе 2018 года он и еще один участник ячейки организации объявили своему знакомому "такфир", то есть обвинение в неверии, которое по идеологии "Ат-Такфир валь-Хиджра" влечет возможность совершения любой физической расправы вплоть до лишения жизни.

По словам самого Ширинова, он родился в Донецке и является гражданином Украины. В Татарстан мужчина приехал работать на стройках, жил в Пестречинском районе, срок его трудовой лицензии истекал 28 февраля. Он признал, что знаком со сторонниками ортодоксального ислама. При этом он заявил, что не призывал к джихаду и его действия были направлены на убеждение неверующих.

Напомним, что накануне в Казани задержали трех участников исламистской группировки.