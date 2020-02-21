«Муж за такое и втащить может»: гражданские жены Казани ответили на сравнение их с проститутками

На днях глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов сравнил гражданских жен, живущих с мужчинами без официальной регистрации брака, с "бесплатными проститутками".

"Неохота сказать: "Я – бесплатная проститутка", поэтому говорят: "У меня гражданский брак". Нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и всё", – заявил ранее Смирнов.

Высказывание вызвало большой общественный резонанс, однако Смирнов отказался приносить извинения и позднее объяснил, что он имел в виду. Оказалось, что он не хотел оскорблять женщин, он считает их жертвами безответственных мужчин, "маменькиных сынков".

Девушки вступают в сожительство из-за мужчин, заявил протоиерей в интервью с Царьградом. Мужчины унижают женщин, предлагая им подобные отношения вместо официального брака, отметил Смирнов.

"Тот мужчина, который тащит её (девушку) в койку, не предложив руки и сердца, это мужчина - не мужчина. Это негодяй, который хочет съесть лучшие годы её жизни. Из добропорядочных женщин делают содержанок. А это не что иное, как бесплатная проститутка", - сказал священнослужитель.

Почему сожительство путают с гражданским браком, что о нем думают имам и священник, как на оскорбление священнослужителя отреагировали жители Казани — в материале ProKazan.ru.

Какой брак имел в виду протоиерей?

В народе гражданскими женами называют женщин, которые сожительствуют со своими мужчинами, то есть живут с ними под одной крышей без регистрации в ЗАГСе.

На самом деле с названиями произошла путаница. Чтобы раз и навсегда разобраться в этом вопросе, обратимся к единственному верному определению гражданского брака.

Гражда́нский бра́к или светский брак - это брачный союз, зарегистрированный и оформленный в соответствующих органах государственной власти.

Почему же гражданский брак называют сожительством?

До 1918 года в России не было института гражданского или государственного, светского брака, существовал только чин венчания. Церковный брак обладал юридической силой. Только он и считался настоящим. Те, кто не могли обвенчаться в церкви, жили просто так, гражданским браком.

После февральской революции стали признаваться только те браки, которые регистрировались в соответствующих органах государственной власти, а церковный брак объявлялся "частным делом брачующихся" и лишался юридической силы. Так единственной законной формой брака стал гражданский, то есть светский брак. Но в народе уже закрепилось прежнее значение гражданского брака - союза, не признающегося церковью. Отсюда и пошла путаница в понятиях.

Как на высказывания протоиерея Дмитрия Смирнова реагируют в Москве?

В Москве Смирнов подвергся жесткой критике. Юрист Екатерина Гордон даже подала заявление в московские прокуратуру, Следственный комитет и МВД. Она считает, что в его высказываниях есть основания для привлечения к ответственности по ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Юрист из Владивостока также написал заявление на протоиерея в прокуратуру. Он хочет, чтобы слова священнослужителя проверили на клевету и оскорбления.

Как на высказывания священнослужителя отреагировали в Казани?

Если в Москве и Владивостоке на Смирнова подают иски, то в Казани адвокаты готовы вступиться за него. Казанский адвокат Руслан Нагиев заявил, что его команда готова встать на его защиту.

"Мы - мусульмане, и мы считаем недопустимым привлечение к ответственности священнослужителей, которые порицают грех и призывают к добру", - заявил Нагиев.

ProKazan.ru провел опрос среди казанцев и выяснил, что половина из них поддерживает так называемые гражданские браки. Другая половина выступает категорически против сожительства.

Подписчики группы ProKazan.ru Вконтакте решили поделиться своими мнениями о высказываниях скандального протоиерея и о браке.

Один из них возмутился тому, что Смирнов обозвал только женщин, вступивших в сожительство, и ничего не сказал о мужчинах, находящихся в таких отношениях. Он предложил называть мужчин, живущих в гражданском браке, "куртизанами".

Олег рассказал, почему он долго не мог отвести свою возлюбленную в ЗАГС. Оказалось, на момент вступления в новые отношения у нее уже был штамп в паспорте:

"Мы жили в гражданском браке, не могли пожениться, потому что девушка не могла никак развестись с супругом своим бывшим. Как получила она развод, так мы и поженились. Какая она проститутка?" - объяснил мужчина.

Другая пользовательница социальной сети сослалась на ипотеку как на причину не выходить замуж. На данный момент замужество ей невыгодно.

"Зачем уж обзываться-то? Еще священник. Я стою в очереди на квартиру по социальной ипотеке. Хочу квартиру получить. Мне сейчас замуж не надо. Если я выйду замуж, меня же снимут с очереди", - объяснила девушка.

Еще одна негодующая девушка пригрозила Смирнову расправой за безосновательные оскорбления:

"Бесплатные проститутки. Ага. А в браке что? Платные проститутки? На каком основании меня сравнивают с проституткой? Я проститутка, потому что никто не разобрался, почему я вынуждена жить в гражданском браке, без штампа? У меня муж за такое и втащить может. Так говорить про девушек некультурно абсолютно".

Мы узнали мнение и у мужского населения Казани. Например, Алексей в социальной сети Вконтакте высказал распространенное мнение о браке среди представителей сильного пола. Он сказал, что официальный брак нужен исключительно для дележа имущества в судебном порядке.

Другой комментатор из социальной сети Сергей констатировал, что каждый живёт так, как хочет. Кто-то женится через год, кто-то в первые месяцы знакомства, а кто-то всю жизнь живет без росписи, но в любви и согласии.

Также одна наша собеседница, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что несколько лет назад заключила никах со своим мужчиной. Однако до ЗАГСа они так и не дошли, так и живут без официальной регистрации.

Что о браке говорят казанские представители разных конфессий?

Корреспондент ProKazan.ru решил узнать у православного священника и имама, можно ли венчаться или читать никах без штампа в паспорте и как поступать девушке, если ей предложили пожить вместе до брака.

Имам Закабанной мечети Салимжан хазрат Домнин советует парам, которые прочитали никах, но не зарегистрировали отношения в ЗАГСе, оформить свои отношения перед государством, чтобы сохранить все права и привилегии семьи в будущем.

Имам отметил, что вопрос сожительства у верующих мусульман не стоит. Это запрещено, потому что сожительство считается грехом прелюбодеяния (зина). В исламе прелюбодеяние считается очень страшным грехом, потому что посягает на честь и будущие поколения. Сожительство разрушает семьи и способствует появлению матерей-одиночек, потому что не закрепляет никаких прав юридически, считает имам Закабанной мечети.

Если мужчина просит проверить отношения, пожить немного вместе, ему не стоит потакать, считает Салимжан хазрат. Он сказал, что существует много других способов проверить свои чувства.

"Мой личный опыт и опыт моего окружения показывает, что счастливый брак можно построить и без предварительного сожительства и внебрачной связи", - отметил он.

Имам сослался на статистику браков и разводов, подметив, что большинство разведенных пар жили до венчания, никаха или ЗАГСа вместе, однако опыт совместного проживания до брака не помог сохранить их отношения.

Если в Исламе никах можно читать перед бракосочетанием в ЗАГСе, то в православии нельзя сначала обвенчаться, а потом официально зарегистрировать брак.

О сожительстве преподаватель Казанской духовной семинарии иерей Александр Махов откликнулся не так грозно, как это ожидается от священнослужителя. Он объяснил, почему понятия "любовь" и "брак" связаны между собой, почему церковь считает необходимым регистрировать отношения в ЗАГСе.

"Мы за полноценную семью. Семья — это союз между мужчиной и женщиной, который заключается на основании любви. Любовь подразумевает ответственность, заботу, верность. Когда люди заключают брак, они свидетельствуют, что берут ответственность друг за друга. Мы это приветствуем.

Когда люди сходятся без брака, мы за них переживаем. Когда отношения не зарегистрированы государством, мужчина и женщина не обладают правами друг перед другом. Зарегистрированный брак может удержать от необдуманных поступков", - рассказал священник.

Церковь опасается, что люди могут провести всю жизнь, сожительствуя то с одним человеком, то с другим, а к концу жизни люди, выбравшие такой путь, могут остаться без детей, без поддержки, без семьи.

Церковь призывает стремиться к заключению брака. Но при этом не отрицает, что из сожительства вырастают крепкие семьи. Главное в отношениях — любовь, считает иерей Александр Махов.

Он не стал комментировать очередное скандальное заявление московского протоиерея о гражданских женах, примечательно, что и имам Закабанной мечети отказался комментировать высказывания священника Дмитрия Смирнова.

В начале недели митрополит Волоколамский Иларион извинился за слова протоиерея Димитрия Смирнова о женщинах, живущих в так называемом гражданском браке.

А председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что высказывания Смирнова - это мнение одного священника, а не позиция Русской православной церкви.