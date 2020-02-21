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Фото: Unsplash.com

«Муж за такое и втащить может»: гражданские жены Казани ответили на сравнение их с проститутками

Cегодня, 14:32 234 5 Автор: prokazan.ru
Духовные лица и другие казанцы высказались о браке

На днях глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов сравнил гражданских жен, живущих с мужчинами без официальной регистрации брака, с "бесплатными проститутками".

"Неохота сказать: "Я – бесплатная проститутка", поэтому говорят: "У меня гражданский брак". Нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и всё", – заявил ранее Смирнов.

Высказывание вызвало большой общественный резонанс, однако Смирнов отказался приносить извинения и позднее объяснил, что он имел в виду. Оказалось, что он не хотел оскорблять женщин, он считает их жертвами безответственных мужчин, "маменькиных сынков".

Девушки вступают в сожительство из-за мужчин, заявил протоиерей в интервью с Царьградом. Мужчины унижают женщин, предлагая им подобные отношения вместо официального брака, отметил Смирнов.

"Тот мужчина, который тащит её (девушку) в койку, не предложив руки и сердца, это мужчина - не мужчина. Это негодяй, который хочет съесть лучшие годы её жизни. Из добропорядочных женщин делают содержанок. А это не что иное, как бесплатная проститутка", - сказал священнослужитель.

Почему сожительство путают с гражданским браком, что о нем думают имам и священник, как на оскорбление священнослужителя отреагировали жители Казани — в материале ProKazan.ru.

Какой брак имел в виду протоиерей?

В народе гражданскими женами называют женщин, которые сожительствуют со своими мужчинами, то есть живут с ними под одной крышей без регистрации в ЗАГСе.

На самом деле с названиями произошла путаница. Чтобы раз и навсегда разобраться в этом вопросе, обратимся к единственному верному определению гражданского брака.

Гражда́нский бра́к или светский брак - это брачный союз, зарегистрированный и оформленный в соответствующих органах государственной власти.

Почему же гражданский брак называют сожительством?

До 1918 года в России не было института гражданского или государственного, светского брака, существовал только чин венчания. Церковный брак обладал юридической силой. Только он и считался настоящим. Те, кто не могли обвенчаться в церкви, жили просто так, гражданским браком.

После февральской революции стали признаваться только те браки, которые регистрировались в соответствующих органах государственной власти, а церковный брак объявлялся "частным делом брачующихся" и лишался юридической силы. Так единственной законной формой брака стал гражданский, то есть светский брак. Но в народе уже закрепилось прежнее значение гражданского брака - союза, не признающегося церковью. Отсюда и пошла путаница в понятиях.

Как на высказывания протоиерея Дмитрия Смирнова реагируют в Москве?

В Москве Смирнов подвергся жесткой критике. Юрист Екатерина Гордон даже подала заявление в московские прокуратуру, Следственный комитет и МВД. Она считает, что в его высказываниях есть основания для привлечения к ответственности по ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). 

Юрист из Владивостока также написал заявление на протоиерея в прокуратуру. Он хочет, чтобы слова священнослужителя проверили на клевету и оскорбления.

Как на высказывания священнослужителя отреагировали в Казани?

Если в Москве и Владивостоке на Смирнова подают иски, то в Казани адвокаты готовы вступиться за него. Казанский адвокат Руслан Нагиев заявил, что его команда готова встать на его защиту.

"Мы - мусульмане, и мы считаем недопустимым привлечение к ответственности священнослужителей, которые порицают грех и призывают к добру", - заявил Нагиев

ProKazan.ru провел опрос среди казанцев и выяснил, что половина из них поддерживает так называемые гражданские браки. Другая половина выступает категорически против сожительства.

 

 

Подписчики группы ProKazan.ru Вконтакте решили поделиться своими мнениями о высказываниях скандального протоиерея и о браке. 

Один из них возмутился тому, что Смирнов обозвал только женщин, вступивших в сожительство, и ничего не сказал о мужчинах, находящихся в таких отношениях. Он предложил называть мужчин, живущих в гражданском браке, "куртизанами".

Олег рассказал, почему он долго не мог отвести свою возлюбленную в ЗАГС. Оказалось, на момент вступления в новые отношения у нее уже был штамп в паспорте:

"Мы жили в гражданском браке, не могли пожениться, потому что девушка не могла никак развестись с супругом своим бывшим. Как получила она развод, так мы и поженились. Какая она проститутка?" - объяснил мужчина.

Другая пользовательница социальной сети сослалась на ипотеку как на причину не выходить замуж. На данный момент замужество ей невыгодно.

"Зачем уж обзываться-то? Еще священник. Я стою в очереди на квартиру по социальной ипотеке. Хочу квартиру получить. Мне сейчас замуж не надо. Если я выйду замуж, меня же снимут с очереди", - объяснила девушка.

Еще одна негодующая девушка пригрозила Смирнову расправой за безосновательные оскорбления:

"Бесплатные проститутки. Ага. А в браке что? Платные проститутки? На каком основании меня сравнивают с проституткой? Я проститутка, потому что никто не разобрался, почему я вынуждена жить в гражданском браке, без штампа? У меня муж за такое и втащить может. Так говорить про девушек некультурно абсолютно".

Мы узнали мнение и у мужского населения Казани. Например, Алексей в социальной сети Вконтакте высказал распространенное мнение о браке среди представителей сильного пола. Он сказал, что официальный брак нужен исключительно для дележа имущества в судебном порядке.

Другой комментатор из социальной сети Сергей констатировал, что каждый живёт так, как хочет. Кто-то женится через год, кто-то в первые месяцы знакомства, а кто-то всю жизнь живет без росписи, но в любви и согласии.

Также одна наша собеседница, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что несколько лет назад заключила никах со своим мужчиной. Однако до ЗАГСа они так и не дошли, так и живут без официальной регистрации.

Что о браке говорят казанские представители разных конфессий?

Корреспондент ProKazan.ru решил узнать у православного священника и имама, можно ли венчаться или читать никах без штампа в паспорте и как поступать девушке, если ей предложили пожить вместе до брака.

Имам Закабанной мечети Салимжан хазрат Домнин советует парам, которые прочитали никах, но не зарегистрировали отношения в ЗАГСе, оформить свои отношения перед государством, чтобы сохранить все права и привилегии семьи в будущем.

Имам отметил, что вопрос сожительства у верующих мусульман не стоит. Это запрещено, потому что сожительство считается грехом прелюбодеяния (зина). В исламе прелюбодеяние считается очень страшным грехом, потому что посягает на честь и будущие поколения. Сожительство разрушает семьи и способствует появлению матерей-одиночек, потому что не закрепляет никаких прав юридически, считает имам Закабанной мечети.

Если мужчина просит проверить отношения, пожить немного вместе, ему не стоит потакать, считает Салимжан хазрат. Он сказал, что существует много других способов проверить свои чувства.

"Мой личный опыт и опыт моего окружения показывает, что счастливый брак можно построить и без предварительного сожительства и внебрачной связи", - отметил он.

Имам сослался на статистику браков и разводов, подметив, что большинство разведенных пар жили до венчания, никаха или ЗАГСа вместе, однако опыт совместного проживания до брака не помог сохранить их отношения.

Если в Исламе никах можно читать перед бракосочетанием в ЗАГСе, то в православии нельзя сначала обвенчаться, а потом официально зарегистрировать брак.

О сожительстве преподаватель Казанской духовной семинарии иерей Александр Махов откликнулся не так грозно, как это ожидается от священнослужителя. Он объяснил, почему понятия "любовь" и "брак" связаны между собой, почему церковь считает необходимым регистрировать отношения в ЗАГСе.

"Мы за полноценную семью. Семья — это союз между мужчиной и женщиной, который заключается на основании любви. Любовь подразумевает ответственность, заботу, верность. Когда люди заключают брак, они свидетельствуют, что берут ответственность друг за друга. Мы это приветствуем.

Когда люди сходятся без брака, мы за них переживаем. Когда отношения не зарегистрированы государством, мужчина и женщина не обладают правами друг перед другом. Зарегистрированный брак может удержать от необдуманных поступков", - рассказал священник.

Церковь опасается, что люди могут провести всю жизнь, сожительствуя то с одним человеком, то с другим, а к концу жизни люди, выбравшие такой путь, могут остаться без детей, без поддержки, без семьи.

Церковь призывает стремиться к заключению брака. Но при этом не отрицает, что из сожительства вырастают крепкие семьи. Главное в отношениях — любовь, считает иерей Александр Махов.

Он не стал комментировать очередное скандальное заявление московского протоиерея о гражданских женах, примечательно, что и имам Закабанной мечети отказался комментировать высказывания священника Дмитрия Смирнова.

В начале недели митрополит Волоколамский Иларион извинился за слова протоиерея Димитрия Смирнова о женщинах, живущих в так называемом гражданском браке.

А председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что высказывания Смирнова - это мнение одного священника, а не позиция Русской православной церкви.

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комментарии

Горожанин
0
21 февраля 2020
14:45
А если всех церковников педофилами назвать, они обидятся?
Горожанин
0
21 февраля 2020
14:58
Один клоун сказанул и теперь вся страна на серьезных щах обсуждает.
Горожанин
0
21 февраля 2020
15:00
замуж вышла - платная проститyтка )))
Горожанин
0
21 февраля 2020
15:07
В фильме Апокалипто хорошо показано первобытное общество, где каждый исполняет свою функцию. За ними приходит другое общество, где уже одни используют других. За ними приходит еще более цивилизованное общество, где уровень использования еще шире.
Все кого то стараются использовать. Это не однобокий процесс.
Любимый пекинес
0
21 февраля 2020
15:26
Вот именно мы замужем,за широкой,надёжной спиной мужа
В ответ на комментарий пользователя
замуж вышла - платная проститyтка )))
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Машину зажало и расплющило: на трассе М7 произошло жуткое массовое ДТП
15:07, 02.02.2020
Тюменские медики рассказали о состоянии девушки, у которой нашли коронавирус
12:46, 02.02.2020
В Башкиирии сгорели две машины скорой помощи. Есть пострадавший
16:35, 31.01.2020
В Нижнем Новгороде таксист избил девушку из-за низкой стоимости поездки
11:21, 31.01.2020
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения нового главы
09:51, 31.01.2020
Группе туристов из Китая понадобилась скорая помощь
14:55, 30.01.2020
Новый премьер-министр уволил замглаву Минздрава после скандального выступления
12:35, 30.01.2020
Семьи, оставшиеся без места в детском саду, смогут получить пособия
11:32, 30.01.2020
Владимир Путин отправил главу Чувашии в отставку
17:25, 29.01.2020
В Воронеже госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус
17:15, 29.01.2020
В Новосибирске мужчина зарезал беременную женщину в подъезде
16:10, 28.01.2020
Главу Чувашии исключили из партии «Единая Россия»
14:59, 28.01.2020
В Пермском крае продавщицу подожгли на рабочем месте
11:25, 28.01.2020
В Москве задержали мужчину, который убил и изнасиловал пенсионерку
17:45, 27.01.2020
Мать ничего не знала: отец бросил детей в Шереметьево
13:53, 27.01.2020
СМИ: названы первые симптомы коронавируса
13:17, 27.01.2020
«Сплетни и ложь»: глава Чувашии прокомментировал ролик с сотрудником МЧС
10:37, 27.01.2020
Самолет из Хабаровска решили посадить из-за возможной бомбы на борту
09:33, 27.01.2020
На Урале женщина постирала младенца в стиральной машине
19:35, 26.01.2020
Эпидемиологи из Китая рассказали, что стало источником коронавируса
13:42, 26.01.2020
На трассе М7 столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Пострадали 15 человек
18:04, 24.01.2020
Многодетным предложили снизить пенсионный возраст
17:51, 24.01.2020
В Красноярске нашли порностудию с участием подростков
16:40, 24.01.2020
В ХМАО женщина выжила, упав с девятого этажа
16:07, 24.01.2020
Глава Чувашии заставил офицера подпрыгивать за ключами от пожарной машины
14:06, 24.01.2020
В Пензе школьник умер после урока английского языка
17:42, 23.01.2020
В Пермском крае женщина убила двух своих детей и попыталась покончить с собой
15:17, 23.01.2020
Долги за услуги ЖКХ будут взыскивать коллекторы
14:53, 23.01.2020
В Москве бабушка грозилась выкинуть 4-летнего внука в окно
14:13, 23.01.2020
В РБ мужчина надругался над 4-летней дочкой, а затем покончил с собой
17:38, 22.01.2020
Новое правительство РФ: Медведев был отправлен в отставку, но остался лидером ЕР
17:10, 22.01.2020
После смерти актрисы врач объяснил, как обезопасить себя от тромба в молодости
16:52, 22.01.2020
43-летняя россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная-2020»
16:12, 22.01.2020
В Башкирии подросток умер в СИЗО
13:53, 22.01.2020
В Москве 9-летнего мальчика засосало в слив в аквапарке
13:35, 12.01.2020
Большинство российских банков перестали выдавать кредиты в магазинах
11:22, 04.01.2020
Micrоsoft в январе прекратит поддержку одной из версий Windows
15:04, 31.12.2019
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками по телефону
21:47, 30.12.2019
Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
12:24, 29.12.2019
В Ульяновске мальчик умер после елки в детсаду
15:44, 24.12.2019
Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
17:06, 17.12.2019
С января по май у россиян будет возможность отдыхать больше
11:06, 17.12.2019
Прохожие обнаружили тело младенца в пасти бродячих собак
10:52, 17.12.2019
У двух известных марок чая обнаружены пестициды
16:52, 16.12.2019
8-летнего мальчика ставили коленями на гречку, из-за чего она вросла ему в кожу
16:19, 16.12.2019
В Нижегородской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие