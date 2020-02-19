Казанский адвокат готов защищать священника, назвавшего сожительство бесплатной проституцией

Адвокат из Казани Руслан Нагиев заявил, что его команда готова встать на защиту отца Дмитрия Смирнова, назвавшего гражданских жен проститутками.

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает», — заявил отец Димитрий Смирнов.

Скандальные высказывания священнослужителя попросили проверить на экстремизм. В ответ на слова Смирнова предприниматель Герман Стерлигов назвал его позицию «сатанинской».

Смирнова попросили извиниться, однако он заявил, что специально выбирает подобные выражения, чтобы «остановить этот кошмар»: «А за что [извиняться]? Я говорю не о них персонально, а о явлении. Потому что мне их жалко. Потому что их бросают через три-пять лет, с ними обращаются как с мусором. И женщинам приходится эту мерзость терпеть. Я выбираю такие выражения, чтобы остановить этот кошмар».

Адвокат Руслан Нагиев отметил, что его команда также готова рассмотреть вопрос привлечения к уголовной ответственности лиц написавших заявление, за ложный донос.

«Мы - мусульмане, и мы считаем недопустимым привлечение к ответственности священнослужителей, которые порицают грех и призывают к добру», - отметил Нагиев.