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Новости Казани и РТ

21:15, 18.02.2020
В Казани подростка, возвращавшегося со дня рождения, насмерть сбил поезд
08:23, сегодня
Карантин по коронавирусу для эвакуированных из Китая россиян закончился, двое возвращаются в Казань
08:01, сегодня
Казанский адвокат готов защищать священника, назвавшего сожительство бесплатной проституцией
23:25, 18.02.2020
В Татарстане вынесли приговор мужчине, который случайно убил коллегу деревом
23:15, 18.02.2020
Уроженку Казани в московском метро избили за обнаженную грудь
22:25, 18.02.2020
В Казани будут судить полицейских, подкинувших оружие в квартиру умершего человека
21:48, 18.02.2020
Гражданам Китая запретят въезжать в Россию
17:23, 18.02.2020
Житель Лениногорска жестоко избил своего друга во время застолья
17:08, 18.02.2020
В Нижнекамске осудили двух местных жителей из-за поддельных прав
15:43, 18.02.2020
Финны показали Минниханову вариант решения проблемы с запахом иловых полей в Казани
15:36, 18.02.2020
Печать визиток, буклетов, листовок в типографии «Печатный двор»
15:07, 18.02.2020
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14:30, 18.02.2020
Агину Алтынбаеву обвинили в разгроме в отделении полиции
13:52, 18.02.2020
В Челнах брат обнаружил свою сестру мертвой
13:43, 18.02.2020
Казанский «Рубин» подписал контракт с Тарасовым. Болельщики не в восторге
13:41, 18.02.2020
Тимур Батрутдинов назвал Набережные Челны своим «фетишем»
13:32, 18.02.2020
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12:47, 18.02.2020
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12:24, 18.02.2020
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12:07, 18.02.2020
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11:31, 18.02.2020
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11:17, 18.02.2020
В Казани спасатели эвакуировали из горящей многоэтажки бомжей
11:13, 18.02.2020
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11:12, 18.02.2020
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10:22, 18.02.2020
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09:40, 18.02.2020
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09:11, 18.02.2020
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ТАСС

Казанский адвокат готов защищать священника, назвавшего сожительство бесплатной проституцией

Cегодня, 08:01 187 3 Автор: prokazan.ru

Адвокат из Казани Руслан Нагиев заявил, что его команда готова встать на защиту отца Дмитрия Смирнова, назвавшего гражданских жен проститутками.

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает», — заявил отец Димитрий Смирнов.

Скандальные высказывания священнослужителя попросили проверить на экстремизм. В ответ на слова Смирнова предприниматель Герман Стерлигов назвал его позицию «сатанинской».

Смирнова попросили извиниться, однако он заявил, что специально выбирает подобные выражения, чтобы «остановить этот кошмар»: «А за что [извиняться]? Я говорю не о них персонально, а о явлении. Потому что мне их жалко. Потому что их бросают через три-пять лет, с ними обращаются как с мусором. И женщинам приходится эту мерзость терпеть. Я выбираю такие выражения, чтобы остановить этот кошмар».

Адвокат Руслан Нагиев отметил, что его команда также готова рассмотреть вопрос привлечения к уголовной ответственности лиц написавших заявление, за ложный донос.

«Мы - мусульмане, и мы считаем недопустимым привлечение к ответственности священнослужителей, которые порицают грех и призывают к добру», - отметил Нагиев.

комментарии

Дмитрий
0
19 февраля 2020
08:14
Руслан нагиев , что ты такое чёрт подери несёшь !? Ведь ты же адвокат , а несёшь какую то ахинею !
Эльбрус
0
19 февраля 2020
08:32
Тогда 9/10 разбегутся
Горожанин
0
19 февраля 2020
08:56
"Перед законом все равны?"

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