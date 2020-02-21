Димаш на концерте в Казани посвятил песню умершей поклоннице

Накануне, 20 февраля, на «Татнефть Арене» выступил популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, это его первый сольный концерт в столице Татарстана. Одну из песен Димаш посвятил своей поклоннице Лейсан Сейтназаровой, которая более 10 лет боролась с опухолью головного мозга, сообщает «Татар-информ».

Лейсан была пациенткой казанского хосписа, в августе прошлого года Димаш навестил ее, для девушки это стало сюрпризом. Певец выступал на церемонии закрытия чемпионата мира по профмастерству WorldSkills. Визит артиста в хоспис до последнего момента держали в секрете.

«Лейсанчик мечтала поехать на церемонию закрытия WorldSkills Kazan 2019, чтобы увидеть любимого исполнителя, но после пятого курса химии сделать это было нереально», — рассказали в фонде.

Организаторы встречи поклонницы со своим кумиром сказали, что трудно было описать степень ее потрясения. Сердце Лейсан перестало биться 6 декабря