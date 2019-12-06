Запрещала себя жалеть. В Казани скончалась девушка, много лет боровшаяся с раком

В казанском хосписе скончалась 22-летняя Лейсан Сейтназарова. Девушка 13 лет боролась с опухолью головного мозга. Персонал и руководство учреждения не могут найти слов утешения, несмотря на всю философию хосписа.

«Наш дорогой ребёнок, наш Ангел. В первый раз мы не можем найти слов и плачем - плачем вопреки философии хосписа, вопреки тому, что надо быть сильными и мужественными. Спасибо тебе за то время, пока ты была рядом с нами. Мы пока не знаем, как будем без тебя. Спи спокойно, наша девочка», - говорится в сообщении хосписа.

Сюда Лейсан попала в мае, сразу сказала, что знает свою болезнь и свои прогнозы. «Сказала это с таким неподдельным спокойствием и такой искренней улыбкой, что у много повидавших медсестер хосписа похолодело внутри».

Диагноз Лейсан поставили в 9 лет, врачи называли чудом то, что она так долго смогла прожить со столь сложным диагнозом. Но болезнь только прогрессировала, у девушки начались спастические судороги, постепенно снижались зрение и слух, потом стала шаткой походка. Девушка запретила всем сотрудникам хосписа и родным жалеть ее, и все прогнозы обсуждать в ее присутствии.

«Что делают Ангелы на земле? Зачем она здесь? Такие вопросы все чаще возникают у персонала хосписа, ухаживающего за Лейсан. Эта необыкновенная девушка, очень слабая от своей болезни, но бесконечно сильная духом, учит нас мечтать, любить всех живых существ, всех без исключения. Она верит, что Бог един и он рядом. Пожалуй, она даёт нам больше, чем мы ей. Но на то и нужны Ангелы, чтобы они помогали людям», - говорили в хосписе, только познакомившись с Лейсан.

ProKazan.ru выражает соболезнования родным и близким девушки.