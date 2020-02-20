В Казани покажут шедевр мирового кино

29 февраля в 18:00 в кинотеатре «Киномакс-Тандем» (пр. Ибрагимова, 56) состоится специальный показ «Сладкой жизни» Федерико Феллини. Гостей ждет встреча с кинокритиком, сладкие угощения, а также постеры и открытки в подарок.

В честь 100-летия итальянского маэстро компания «Иноекино» совместно с «Престиж Кино» выпускает в прокат «Сладкую жизнь» — шедевр маэстро и один из самых важных и влиятельных фильмов в истории. Зрители в Казани первыми увидят отреставрированную копию на языке оригинала с субтитрами.

Перед началом сеанса гости смогут взять на память открытки и постеры из «Сладкой жизни», а также попробовать сладкие угощения от организаторов. В 18:00 кинокритик Адиля Хайбуллина расскажет об истории создания культового фильма, объяснит почему картина до сих пор не утрачивает своей актуальности, а также проведет викторину с памятными призами.

В свое время «Сладкая жизнь» вызвала в Италии небывалый скандал и гонения со стороны церкви и какое-то время вообще была запрещена к показу. Это лишь подогрело интерес публики и сделало «Сладкую жизнь» одним из самых кассовых фильмов в карьере Федерико Феллини. Главные роли сыграли неподражаемые Марчелло Мастроянни, Анита Экберг и Анук Эме, а в эпизодических ролях появились будущие звезды Адриано Челентано и Нико. Музыку к фильму написал Нино Рота, чьи мелодии звучат во множестве киношедевров XX века. «Сладкая жизнь» стала триумфатором Каннского кинофестиваля 1960 года, получила «Оскар» за лучшие костюмы и три номинации — за режиссуру, сценарий и декорации. И наконец, именно благодаря фильму в обиход вошли слова «папарацци» и «дольче вита».

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