Следком РТ возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего главы Абдинского сельского поселения Тюлячинского района и депутата Совета одноименного сельского поселения.

По информации ведомства, в сентябре 2011 года подозреваемый дал незаконное указание секретарю местного исполкома подготовить выписки из похозяйственных книг о наличии прав собственности у своего дяди и его супруги на 4 земельных участка общей площадью более 10 тысяч кв.м., а также распоряжения о якобы выделении им участков Сельским Советом народных депутатов Тюлячинского района, которые подписал и поставил печати.

Таким образом, на основании подложных документов родственники главы поселения безвозмездно получили право собственности на земельные участки, находившиеся в госсобственности.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также выявляют дополнительные эпизоды преступной деятельности.