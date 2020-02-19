«Меня по ходу послали»: Собчак не оценила фразу на татарском, которой ее пыталась научить Алсу

Певица Алсу приняла участие в шоу "Осторожно, Собчак". В процессе беседы артистка по просьбе ведущей пыталась научить ее фразе на татарском.

"Ксения, мин сине яратам, кэжэ бугы ашатам", — сказала Алсу, однако что означает фраза, она пояснять не стала, сказав, что какой-нибудь татарин выражение обязательно переведет.

"Не знаю, какая-то фигня!" - прокомментировала Собчак.

После Ксения Собчак попыталась повторить фразу, что далось ей явно с трудом, а певица предупредила, что фразу не стоит никому говорить.

"Меня по ходу послали на ***, как обычно" - рассмеялась Собчак.

Добавим, что фраза переводится как "Я тебя люблю, козьими шариками накормлю".