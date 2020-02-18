В Казани будут судить полицейских, подкинувших оружие в квартиру умершего человека

В РТ завершено расследование уголовного дела в отношении двух полицейских. 30-летнего начальника отделения по раскрытию преступления против собственности уголовного розыска ОП "Горки" и его коллегу, 25-летнюю дознавателя, в зависимости от роли, обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, незаконном обороте оружия и подкупе или принуждении к даче показаний.

Следком РТ установил, что в сентябре 2018 года сотрудникам ОП "Горки" поручили отработать граждан, ранее привлекавшихся за незаконный оборот оружия. Среди них оказался мужчина 1973 года рождения, который незадолго до этого умер. Начальник отделения об этом знал, он купил у неизвестных лиц самодельный револьвер и подбросил его под матрас в квартире умершего мужчины.

Позже он инициировал проведение обыска, в ходе которого нашли револьвер, а дознаватель возбудила уголовное дело. Также в качестве свидетелей были привлечены трое местных жителей, они подтвердили, что видели в квартире мужчины оружие. После этого уголовное дело закрыли в связи со смертью подозреваемого.

Свою вину правоохранители не признали; начальник отделения находится под домашним арестом, дознаватель - под подпиской о невыезде. Следствием собрана достаточная доказательная база, дело направят в суд для рассмотрения по существу.